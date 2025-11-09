Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi, düzenlediği özel konferanslarla kentin tarihine ve kültürel değerlerine ışık tuttu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi, şehrin kültürel ve bilimsel mirasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Erciyes Üniversitesi, Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğinde 'Geçmişten Günümüze Kültürel ve Bilimsel Mirasımız' konulu konferans, Milli Mücadele Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ etkinliğe ilişkin bilgiler paylaşarak, Kent Konseyi'nin kentin kültürel ve tarihî kimliğini korumak adına yürüttüğü çalışmalardan söz etti.

Konferans kapsamında Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu 'Dünyanın İlk Hastanesi' başlıklı sunumuyla tıp tarihine ışık tutarken, yıllardır koleksiyon çalışmalarıyla tanınan Mehmet Akgül ise 'Koleksiyondan Müzeye' konulu sunumunda, özel koleksiyonculuk deneyimlerini ve bu alandaki çalışmalarını paylaştı.

Etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konferans, katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.

ERÜ'de Konferans ve Sanat Etkinliği

Öte yandan Kayseri Kent Konseyi tarafından, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Ali Demirsoy'un 'Ustaca Yaşlanma' ve Dr. Eşref Atabey'in 'Suyun Hikâyesi' konulu sunumları gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Okan Murat Öztürk tarafından bağlama resitali sunularak, katılımcılara müzik ziyafeti verildi.

Kayseri Kent Konseyi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılarak, 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif çalışmalarına devam ediyor. Bu tür etkinliklerin, şehrin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.