Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.KAYSERİ (İGFA) - KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, nisan ayında Kayseri'nin ihracatının geçen yılın nisan ayına göre göre yüzde 8,89 oranında artarak 304 milyon 798 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Bir önceki aya göre yüzde 6 oranında bir düşüş olduğunu ancak geçen yılın ilk 4 ayına göre de yüzde 2,62 oranında bir artış olduğunu açıklayan Büyüksimitci, 2025 yılının ilk dört ayında 1 milyar 235 milyon 955 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nisan ayında Kayseri’den 149 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracatta ilk sırada olduğunu, ardından kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Almanya, ABD ve Irak olarak sıraladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Özellikle küresel ölçekte yaşanan ekonomik durgunluk, Avrupa ve ABD gibi ana pazarlarımızdaki talep zayıflığı ve jeopolitik gerilimler, ihracatımızı doğrudan etkiliyor. Nisan ayında bir önceki aya göre bir miktar düşüş olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermemiz, sanayicilerimizin gösterdiği çabanın bir sonucudur” dedi.

Başkan Büyüksimitci, ihracatçıların omzundaki yükün her geçen gün arttığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yüksek enflasyon, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve işgücü üzerindeki vergi yükleri üretim ve ihracatımızı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ihracatçılarımıza yönelik yapısal reformların ve destek mekanizmalarının artırılması büyük önem taşıyor”

İhracatta dijitalleşme, yeşil ve yalın dönüşüm süreçlerinin artık kaçınılmaz hale geldiğini hatırlatan Büyüksimitci, “Reel sektörün bu dönüşüm süreçlerine ayak uydurabilmesi için desteklerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretime, istihdama ve ihracat yapmaya devam ediyor. Biz de Oda olarak üyelerimizin sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle ihracatımıza katkı sunan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.