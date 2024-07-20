Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi Erciyes Parkı'nda haftanın 5 günü düzenlenen tenis kursunu ziyaret etti.KAYSERİ (İGFA) - Yaz kurslarında çeşitli branşlarda hizmet veren Kayseri Hacılar Belediyesi tenis kursuna katılımla dikkat çekiyor. İlçe içerisinde yer alan parklarda tenis konusunda da sahaların olması bu spora tercihi de artırdı. Erciyes Mahallesi Erciyes Parkı'nda haftanın 5 günü düzenlenen tenis kursunu ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tenis kurslarının her yaş grubuna hitap ettiğini belirterek, 150 kursiyerin katıldığı ve 8 hafta sürecek olan bu kursların yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Başkan Özdoğan, kursların sadece spor yapma fırsatı sunmadığını, aynı zamanda sosyal bir ortam sağladığını ve katılımcıların sağlıklı yaşam için önemli bir adım attığını vurguladı.

Başkan Özdoğan, "Erciyes Mahalle Parkı'nda bulunan Tenis kortundayız. Her yaş grubuna hitap eden bir kursumuz haftanın 5 günü yapılıyor. 150 kursiyerimiz var ve 8 hafta boyunca devam ediyor. Bu yoğun tempoda gelip hem arkadaşları görmek istedik hem hocalarıma teşekkür etmek hem de kursiyerlerle bir sohbet etmek istedim. Aynı zamanda ilk tenis dersimi de hocalarımdan aldım. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle güzel bir alanı kullanalım, spor yapalım, 3 dakikada olsa 30 dakikada olsa sağlıklı kalalım" dedi.