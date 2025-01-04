Türkiye’nin en büyük kayak merkezi ve spor turizminin öncü destinasyonu Erciyes Turizm Merkezi, kar hentbolu heyecanı ile bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.KAYSERİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan Erciyes, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek kar hentbolu organizasyonu gerçekleştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. yönetiminde, Kayseri’nin turizme ve dünyaya açılan kapısı konumundaki Erciyes Turizm Merkezi, faaliyetlerini çeşitlendirerek artırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonun detayları, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Türkiye Hentbol Federasyonu yetkililerinin Ankara’da bir araya geldiği toplantıda ele alındı. Gerçekleşen toplantıda, Türkiye Hentbol Federasyonu Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Altuğ Taşdemir ve Genel Koordinatör Prof. Dr. Serdar Eler hazır bulundu. Söz konusu iş birliği sayesinde Erciyes, kar hentbolu gibi yeni ve heyecan verici bir spor dalını Türkiye’ye kazandırmış olacak.

Erciyes’in hem yaz hem de kış aylarında farklı spor etkinlikleri için vazgeçilmez bir merkez olduğunu vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Erciyes, dünya standartlarında altyapısı ve organizasyon yeteneğiyle yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor.

Dünya çapında bir kayak ve spor merkezi olan Erciyes, modern tesisleri ve profesyonel yönetimiyle yıllardır uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Daha önce düzenlenen dünya kupaları, Avrupa kupaları, şampiyonalar kış festivalleri, Erciyes’in organizasyon gücünü defalarca kanıtladı. Şimdi de kar hentbolu müsabakalarıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.