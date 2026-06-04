Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla uluslararası spor merkezi kimliği kazanan Erciyes, Dünya Tenis Turu'na ev sahipliği yapıyor. 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de 52 ülkeden 550 sporcunun katıldığı organizasyon, hem spor turizmine hem de kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yatırımlarıyla dört mevsim turizm merkezi haline gelen Erciyes, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan profesyonel tenis organizasyonlarından Dünya Tenis Turu'na bir kez daha ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğinde düzenlenen turnuva, 18 Mayıs - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Yedi hafta sürecek organizasyonda her hafta finale kalan sporcular 15 bin dolarlık ödül için mücadele edecek. Organizasyon boyunca toplamda 210 bin dolar ödül dağıtılacak.

Turnuva kapsamında 52 farklı ülkeden 550'nin üzerinde profesyonel tenisçi Erciyes'te korta çıkacak. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sporcular organizasyona katılıyor.

Dünya Tenis Turu, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da bulunan uluslararası standartlardaki 12 sert zemin tenis kortunda oynanıyor. Sporcular, organizasyonda hem ITF puanı toplamak hem de ATP/WTA yolunda önemli bir adım atmak için mücadele veriyor.

Genç tenisçilerin uluslararası arenada deneyim kazanmasına katkı sağlayan turnuva, aynı zamanda Erciyes'in spor turizmi alanındaki konumunu da güçlendiriyor. Rakım avantajıyla yüksek irtifa antrenmanları için ideal koşullar sunan bölge, tenis başta olmak üzere birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Uluslararası tenis turnuvasıyla yüksek irtifa kamp sezonunu açan Erciyes'te ayrıca 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 2 fitness salonu ve 12 tenis kortu bulunuyor. Kamp merkezi, her yıl farklı branşlardan çok sayıda profesyonel sporcuyu ağırlıyor.

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin spor altyapısına yönelik yatırımları sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonların gözde merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Erciyes'te düzenlenen Dünya Tenis Turu da kentin spor turizmi vizyonunu güçlendirirken, Kayseri'nin dünya spor sahnesindeki marka değerine önemli katkılar sunuyor.