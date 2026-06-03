Hollanda doğumlu Türk savunmacı Çağrı Karakuş, BAE ekibi Al Rams SC formasıyla 2026-27 sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Çok yönlü oyuncu, 20 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğan Türk futbolcu Çağrı Karakuş, kariyerindeki yükselişini Körfez futbolunda sürdürmeye devam ediyor. 2026-27 sezonunda Al Rams SC forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapan Karakuş, sezon boyunca 20 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Toplam 1.635 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, savunmadaki güven veren performansıyla öne çıktı.

Almanya'da Türkspor Augsburg, Cronenberger SC ve ASV Mettmann takımlarında oynadıktan sonra kariyerini Körfez bölgesine taşıyan Karakuş, daha önce Michel Salgado'nun başkanlığını yaptığı Fursan Hispania FC kadrosunda da yer aldı.

Sol ayağını etkili kullanan ve savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Karakuş, geriden oyun kurma becerisi, pozisyon bilgisi ve oyun disipliniyle uluslararası kariyerinde dikkat çekmeye devam ediyor.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Türkspor Augsburg (Almanya) | 2020-2021

* 25 maç

* 2 gol

* 1.980 dakika

Cronenberger SC (Almanya) | 2022-2023

* 23 maç

* 3 gol

* 1.935 dakika

ASV Mettmann (Almanya) | 2023-2024

* 25 maç

* 1.970 dakika

Fursan Hispania FC (BAE) | 2024-2025

* 21 maç

* 1.140 dakika

Fursan Hispania FC (BAE) | 2025-2026

* 20 maç

* 4 gol

* 1.493 dakika

Al Rams SC (BAE) | 2026-2027

* 20 maç

* 1 gol

* 3 asist

* 1.635 dakika

Bu istatistikler futbolcunun resmi olarak forma giydiği kulüp ve sezonlara aittir.