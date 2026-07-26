Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Geleneksel Rahvan At Yarışları açılış törenindeki konuşmasında rahvan atlı spor dalında Türkiye Şampiyonası'nın Bursa'da gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle tertip edilen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ürünlü Rahvan Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yarışların açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Merkez Hakem Kurul Başkanı Cemil Ar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Farklı illerden rahvan at tutkunlarını Bursa'da buluşturan ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen yarışların açılışında konuşan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, organizasyona verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürlerini iletti.

'ATA SPORLARININ YAŞATILMASINI DESTEKLİYORUZ'

Açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Rahvan atçılık, emek ve ustalık isteyen, Türk kültürünün yüzlerce yıllık ata sporlarından biridir. Ürünlü Rahvan Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz bu yarışlarla, geçmişimizden gelen kıymetli bir mirası Bursalı hemşehrilerimizle birlikte yaşatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanını desteklerken, milli ve manevi değerlerimizi geleceğe taşıyan organizasyonlara da ayrıca önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi kültürünü tanımasını, ata sporlarımızla buluşmasını ve bu mirası gelecek nesillere aktarmasını son derece kıymetli buluyoruz. Yaklaşık 125 yarışmacımızın mücadele edeceği bu anlamlı organizasyonda binlerce hemşehrimiz de heyecana ortak oldu. Yarışların; centilmenliğe, dostluğa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Asıl kazananın kültürümüz, birlikteliğimiz ve ata sporlarımız olacağına inanıyorum. Rahvan atlı spor dalında Türkiye Şampiyonası'nın da Bursa'mızda gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda federasyonumuzun, kulübümüzün ve sporcularımızın yanında olmaya, gerekli desteği vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR KUPALARINI ALDI

125 atın kıyasıya mücadelesinin ardından yarışlarda Baş kategorisinin galibi 'Cihangir' ile Hasan Akçay olurken, Başaltı kategorisinde 'Haskan' ile Şükrü Tokat, Büyük Orta kategorisinde 'Uzunağa' ile Nurettin Çarıkçıoğlu, Küçük Orta kategorisinde 'Gaddar' ile Engin Şencan, Deste kategorisinde 'Truva' ile Emre Akyel, Dörtlü Tay kategorisinde 'Cengizhan' ile Ali Şen, Üçlü Tay kategorisinde 'Eflin' ile Resul Demir, İthal A kategorisinde 'Pehlivan' ile Kerem Demir ve İthal B kategorisinde 'Maverick' ile Abdurrahman Demir birinciliği elde etti.