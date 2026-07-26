Güçlü altyapısıyla Türk badmintonuna değer katan Osmangazi Belediyespor, yetiştirdiği sporcu ve antrenörüyle U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye milli takımını temsil edilecek.

BURSA (İGFA) - Altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını ulusal ve uluslararası arenada almaya devam eden Osmangazi Belediyespor, bir kez daha milli takım düzeyinde önemli bir başarıya imza attı. 08-11 Ekim tarihleri arasında Norveç'te düzenlenecek U15 Avrupa Badminton Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen Türkiye Milli Takımı seçmelerini başarıyla tamamlayan Osmangazi Belediyespor sporcusu Nihan Tahran, gösterdiği üstün performansla ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Genç sporcu, Avrupa'nın prestijli organizasyonlarından biri olan U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Osmangazi Belediyespor antrenörlerinden Umut Çetin de, Türkiye Badminton Milli Takımı teknik kadrosunda görev alarak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek isimler arasında yer aldı. Sporcu ve antrenörün aynı organizasyonda milli takım çatısı altında görev alacak olması, Osmangazi Belediyespor'un sporcu yetiştirmenin yanı sıra nitelikli antrenör yetiştirme konusundaki başarısını da bir kez daha ortaya koydu.

Küçük yaş gruplarından itibaren sporcuların teknik, fiziksel ve mental gelişimlerini merkeze alan Osmangazi Belediyespor, her geçen yıl yeni milli sporcuların yetişmesine zemin hazırlıyor.