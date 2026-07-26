Bornova Belediyesi, Türk sporuna ve geleceğin şampiyonlarına destek olmaya devam ediyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun her yıl merakla beklenen Siyah Kuşak Dan Sınavları, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Siyah kuşağa ilk adımı atacak adaylar ile kuşaklar arası derece (Dan) geçişi yapmak isteyen sporcular, Bornova'da bir araya gelerek hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin Dört Bir 600 sporcu Bornova'da buluştu

Sadece İzmir ve Ege Bölgesi ile sınırlı kalmayan organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından 600'e yakın taekwondo sporcusu katıldı. Sporcuların heyecanına aileleri, antrenörleri ve çok sayıda sporsever de ortak oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, turnuva alanını ziyaret ederek sınavları yakından takip etti ve ter döken tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Başkan Eşki: 'Spor, gençlerimizi tehlikelerden koruyan en güçlü kalandır'

Tribünleri dolduran ailelere ve sporculara hitap eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun hayati bir rol oynadığına dikkat çekti. Başkan Eşki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Sevgili veliler, değerli sporcular ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen aziz misafirlerimiz; sizleri Bornova'mızda ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluk ve gururdur. Biliyorum ki hepiniz çocuklarınızın sınav heyecanını, onların bu emeğinin karşılığını almasını merakla bekliyorsunuz. Sözlerimi çok uzatıp vaktinizi almayacağım. Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Türkiye'nin gençlerinin pek çok tehlikeyle, suçla ve uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığı bu zorlu dönemde, çocuklarınızı spora yönlendirdiğiniz, onların elinden tutup bu salonlara getirdiğiniz için siz kıymetli anne ve babalara yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarının peşinden böyle fedakarca koşan, onları kötülüklerden koruyup güzel şeylere yönelten velilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum.'