Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, restorasyonu Bünyan Belediyesi tarafından tamamlanarak ilçeye kazandırılan Değirmen Restoran'ın açılış törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, restoranın açılış kurdelesini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte keserek tesisin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Bünyan Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak ilçeye kazandırılan Değirmen Restoran'ın açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, sıcak ilgi ve samimi misafirperverliklerinden dolayı Bünyanlılara teşekkür ederek, 'Bünyan'ımızın güzel insanları, gerçekten bu sıcak ilgiyle ve samimi bir ortamda bizleri karşılayıp, bu güzel hizmetleri paylaşmamıza vesile olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Değirmen Restoran'ın restore edilerek ilçeye kazandırılmasındaki emek ve gayrete dikkat çekerek tüm Kayserililerin tesisten faydalanabileceği önemli mekânın ortaya çıktığını söyledi. Vali Çiçek, tesisin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise Değirmen Restoran'ın ilçeye hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Değirmen Restoran dualar eşliğinde, kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tesiste incelemelerde bulunarak, Başkan Metin'den restoran ile ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç daha sonra Vali Gökmen Çiçek, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası'nın iştirak şirketi Pankent tarafından Bünyan'da yapımına devam edilen Bigbag Çuval Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek incelemeleri esnasında tesis yatırımı ile ilgili Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan bilgi aldı.

Büyükkılıç, gayretlerinden dolayı Başkan Metin ve Başkan Akay'a teşekkür ederek kısa sürede tamamlanıp üretime başlayacak tesisin Bünyan'a yaklaşık 100 kişilik yeni istihdam sağlayacağına dikkat çekti ve yapılan yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Vali Çiçek de ilçeye kazandırılan yatırımdan dolayı Metin ile Akay'a teşekkür ederek, tesisin ilçede sağlayacağı istihdam imkânına vurgu yaptı ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet ile birlikte Bünyan'da 320 bağımsız bölümü kapsayan Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin uygulanacağı alanda da incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ilçenin tarihi dokusunu koruyarak daha estetik, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturulacak çalışmanın Bünyan'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükkılıç ve Çiçek, ilçedeki çalışmaları yerinde inceleyerek ilçe sakinleri ile samimi sohbetler gerçekleştirirken Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Bünyan Pınarbaşı Mesire Alanı'nda oluşturulan kamp ve kano spor alanını ziyaret ederek doğayla iç içe kamp yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklar başta olmak üzere doğa tutkunları ile yakından ilgilenen ve onların ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte kamp ateşi yakmayı da ihmal etmedi.