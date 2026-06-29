2025 - 2026 eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaza Merhaba ve Karne Şenliği'nde tüm yılın yorgunluğunu attı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklar için 'Yaza Merhaba Karne Şenliği' düzenledi.

Kelebekler Vadisi Parkı'nda 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve 198 bin 317 kişi katıldığı şenlik ile çocuklar eğitim yılının tüm yorgunluğunu birbirinden eğlenceli etkinliklerle attı.

ÇOCUKLAR YAZ TATİLİNE KEYİFLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

İki gün süren şenlikte çeşitli eğlence alanları, sahne gösterileri, müzik etkinlikleri ve çocuklara özel aktiviteler tüm katılımcıların hafta sonuna renk kattı.

Şenlik kapsamında çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film müzikallerinin yanı sıra yarışmalar ve çeşitli oyunlar çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan; şişme oyun parkı etkinlikleri, interaktif oyunlar, oryantiring yarışmaları, atölye çalışmaları, animatörler ile geleneksel oyunlar, akrobasi gösterileri ve daha birçok eğlenceli etkinlikler ile yaz tatiline muhteşem bir başlangıç yaptı.

Şenliğin akşam kısmında ise Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi ve Gedavet Sesler Topluluğu konserleri katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Çocukların doyasıya eğlendiği 'Yaza Merhaba ve Karne Şenliği'nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da onların bu coşkusuna ortak oldu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'ÇOCUKLARIMIZA İMKAN VERDİĞİMİZDE ONLARIN BAŞARAMAYACAKLARI HİÇBİR ŞEY YOK'

Karne şenliğine katılan tüm öğrenciler ve velilere katılımları sebebiyle teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 'Burada binlerce gencimizle, çocuğumuzla, ailelerimizle birlikte olduk ve onlarla birlikte hoşça vakit geçirdik. İnşallah tatil süresince her gününüz bugünkü gibi sevinçle, mutlulukla, huzurla dolu olsun. Gençlerimiz çocuklarımız bizim her şeyimiz onlar için ne yapsak az. Eğitim, spor, kültürel faaliyetler anlamında gençlerimizin çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmesi ilgi, yetenek kabiliyetlerini keşfedebilmeleri bizim için çok çok önemli. Bu anlamda Selçuklu Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızla, gençlerimizle birlikteyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte atölye faaliyetleri yapıyoruz. Sille Tabiat Okulumuzda, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemizde, Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademimizde, yine Selçuklu Belediyesi Sanat Akademimizde, çocuklarımızın her alanda kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Bu anlamda gururla ifade etmek istiyorum çok sayıda sporcuyu, sanatçıyı ve kültür insanını da inşallah bu atölye faaliyetlerinde hep birlikte yetiştiriyoruz. Belediye olarak sadece altyapı, park, bahçe ve imar faaliyetleri yapmıyoruz. Sadece çevre temizliğiyle ilgili çalışmaları yürütmüyoruz. Şehirlerimizi imar ederken neslimizi ihmal edersek bir gün ihmal ettiğimiz o nesil imar ettiğimiz şehirleri yıkar, yok eder. Şehirlerimizi imar ederken bir taraftan da neslimizi ihya etmek için çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yaparken hiçbir zaman bu iş bizim görevimiz veya değil diye bakmıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı yetişkinlerimizi ilgilendiren her konuda her alanda elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu çalışmaların neticesini de çok güçlü bir şekilde alıyoruz. İnşallah bugün ilkokulda, ortaokulda, lisede okuyan ve bu faaliyetlere katılan gençlerimizle gelecekte gururlanacağız. Gelecekte onlar hem şehirlerimizi bizden daha iyi yönetecekler hem de toplum içerisinde üstlendikleri görevleri, vazifeleri en iyi şekilde yerine getirecekler. Önemli olan gençlerimizin, çocuklarımızın mutlu olmaları, kendilerini iyi hissetmeleri ve kendilerini doğru bir şekilde tanımaları. Bu anlamda bu yaz döneminin de çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah yaz döneminde gençlerimiz hep aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekler. Oynayacaklar, eğlenecekler ama bunun yanında mutlaka sevecekleri, keyif alacakları farklı alanlarda da kendilerini geliştirmek için faaliyet yapsınlar. Bu alanlar spor, resim, müzik, kültürel faaliyetler ve tiyatro faaliyetleri olabilir. Farklı alanlarda çocuklarımızın mutlaka ilgi duydukları alanlar vardır. Bu alanlara çocuklarımızı yönlendirelim. Onların kendilerini geliştirmelerine fırsat verelim ve inşallah ülkemize, milletimize, hayırlı insanlar olarak onları yetiştirelim. Çocuklarımızın karne döneminin hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir tatil dönemini aileleriyle birlikte geçirmelerini temenni ediyorum' diye konuştu.