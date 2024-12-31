Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alınan Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi (KİBAAT) GES ve Karpuzsekisi GES sayesinde 34,2 milyon TL’lik elektrik enerjisi üretildiğini kaydetti.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminde her gün yeni yatırımlar yapılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bu tür yatırımlara büyük önem verdiğini, bu alanda yeni tesisler kurarak ispatladı.

Kayseri genelinde altyapı kavramına giren tüm faaliyetleri titizlikle yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçerek yakın zamanda Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi GES ve Karpuzsekisi GES’i işletmeye almıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, değişen dünya düzeni ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmanın olmazsa olmaz niteliği taşıdığına dikkat çekerek, ihtiyaç duyulan enerji için kendisine yeten bir kurum olma yönünde ilerlediklerini belirtti. Kayseri genelinde ‘kaliteli altyapı sağlam gelecek’ hedefiyle KASKİ’nin çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere de bir süre önce harekete geçtiklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Günümüz dünyasını her alanda yakalamak, geleceğe daha verimli hazırlanabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Çevreci ve yenilikçi bir anlayış ile yenilenebilir enerji kullanımını önemsiyor ve yatırımlarımızı bu anlayış ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda hatırlanacağı üzere 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h, üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olan KİBAAT GES ile 10.000 m² alanda kurulu gücü 860 kWp/h, üretim kapasitesi 750 kWe/h olan Karpuzsekisi GES’i işletmeye almıştık. Çok şükür her iki tesisimizden de istediğimiz verimi aldık. KİBAAT GES ile 30 milyon TL değerinde yaklaşık 11 milyon kWh, Karpuzsekisi GES ile de 4,2 milyon TL’lik 1.4 milyon kWh elektrik enerjisi üretildi. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü buradan karşılandı. İnşallah önümüzdeki süreçte de GES yatırımlarımızı sürdürerek ihtiyaç duyduğumuz enerjinin tamamını kendi tesislerimizden karşılayacağız.”