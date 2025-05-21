Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de ulaşım alanında gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri ile ilklere imza atmaya devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesini hayata geçiren Büyükşehir, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile de Kayseri’yi, toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40’ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir haline getirdi.

İzmir Alsancak Limanı’ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatı ile başlayan bu önemli proje, ulaşım alanında gerek enerji ve gerekse temiz bir çevre noktasında sürdürülebilir bir enerji yatırımı olarak planlanırken, 194,5 metreye kadar yükselerek, 65 katlı bir bina boyutunda olan devasa RES olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de Toplu Ulaşımdaki İlk ve Temiz Enerji ile Tek Proje

Temiz enerji, temiz gelecek anlayışı doğrultusunda Türkiye ve Kayseri’nin enerji geleceği için önemli adımlardan birisi olan RES projesi hızla hayata geçirildi. 21 megavatlık 3 türbinden oluşan RES projesi ile yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik elde edilmesi hedefleniyor. Yenilenebilir, temiz ve çevreci elektrik üretiminde Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk proje olarak nitelenen bu proje Kayseri’nin, toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40’ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir olmasını sağladı.

Ulaşım A.Ş. Bünyesinde İki Adet GES ile Temiz Enerjiye Katkı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin elektrikli otobüslerin enerjisini karşılamak üzere hayata geçirdiği Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi’nin çatısında 1200 kilowatt kurulu güce ve 2 bin 132 güneş paneline sahip söz konusu GES’in yanı sıra İldem Tramvay Park Sahası’nda yer alan 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip GES projesi ile birlikte toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ve yıllık 3 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilerek elektrikli otobüslerin şarjlarında kullanılıyor.