Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tavuklar Bizden Üretim Sizden Projesi Yarka Dağıtım Töreni’ne katıldı. Tören kapsamında, Başkan Büyükkılıç, kırsalda yaşayan kadın üreticilere 1 milyon 890 bin TL’lik 10 bin (ferik) yumurta tavuğu dağıttı.KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde tarım ve hayvancılığın son süreçte en büyük destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun Yaygınlaştırılması Projesi’ni de hayata geçirdi.

‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tavuk Dağıtım Programı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk, daire başkanları, ziraat odası temsilcileri ve kadın üreticiler katıldı.

Yaptıkları hizmetlerle üreteni sırtlarında taşıdıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Üretenin biz hizmetkârıyız, sırtımızda taşırız. Neler dağıtıyoruz neler, önemli olan dağıtıp, üretmek ve teşvik etmektir. Kayseri’miz yumurtacılığın merkezi, ilgili firmalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bir tavuk beslemek ve ürünlerinden yararlanmak için ortam olması lazım. Hanımefendilere yönelik bu projeyi hayata geçirmek suretiyle onları teşvik ediyor, üreten olmalarını sağlıyoruz. Bizim dağıttığımız tavuk, 120 günlük ferik, 1 ay içerisinde de yumurtlayacaklar” diye konuştu.

Bu zamana kadar tarımla alakalı her sektörde destekler gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsam Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ise projenin detaylarından bahsederek, “18-65 arasındaki hanım kardeşlerimiz müracaat etmesi şartıyla müracaatlarını yaptılar, bin üreticimize 10’ar tane, toplam on bin tane yarka tavuk dağıtmış olacağız. Ümit ediyorum ki bakımlarını iyi yaparlar, tavuklarımız, yarkalarımız 120 günlük. Tüm açıları, tüm kontrolleri yapıldı. 20-25 gün içerisinde de tahmin ediyoruz yumurtlamaya başlarlar. Bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 1 aileye 10 adet olmak üzere 1000 aileye 10 bin adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıtımı yapılan bu proje ile Büyükşehir Belediyesi’nin hibe destekleri ile yumurta üreticiliği yapma konusunda isteklileri tavukçuluğa teşvik etmek, hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor. Proje maliyeti ise 1 milyon 890 bin TL oldu.

Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun Yaygınlaştırılması Projesi ile kente yılda 3 milyon 500 bin adet doğal yumurta üretimi gerçekleştirilmiş olacak.