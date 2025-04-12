Üsküdar Üniversitesi Senatosu Seçici Kurulu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, 10’uncu kez sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Spor, güncel, finans, edebiyat, eğitim ve bilim alanlarında iz bırakan, fayda sağlayan, değer oluşturan başarılara yönelik sunulan Yüksek İnsani Değerler (YİDER) ödülleri bu yıl Fatma Şahin, Özdemir Erdoğan, Ahmet Çalık, Jenny Molendyk Divleli, Mehmet Yıldız, İskender Pala, Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Prof. Dr. Yunus Ali Çengel ile Doç. Dr. Zeliha Bürtek’e verildi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan değer erozyonu ve yozlaşmasına dikkat çekti. Değer çürümesinin sosyal bir kanser olduğuna dikkat çeken Tarhan, yüksek insani değerler olmadan küresel huzurun olamayacağını sözlerine ekledi. Tarhan, vicdanın ise çok önemli bir değer olduğunun da altını çizdi.

Üniversitenin aydın potansiyelini insanlık adına hizmete sunmak istediklerini dile getiren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, “Çünkü biz burada bize gelen gençleri yetiştiriyoruz. Aynı zamanda insan sever, kendi insanlığının farkında olan, insani değerlerin farkında olan kişiler olarak topluma göndermek istiyoruz.” dedi.