Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erasmus projesi kapsamında şehre gelen Portekizli öğrencileri ağırlayarak, kentin 6 bin yıllık köklü tarihini 'Kültür Yolu' turuyla tanıttı. Sümer Fen Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Portekizli öğrenciler Türk kültürünü yerinde tanıma fırsatı buldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri, uluslararası eğitim ve kültür değişim projelerine kapılarını açmaya devam ediyor. Erasmus öğrenci değişimi kapsamında Portekiz'den gelen öğrenci grubu, Sümer Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Tuba Özsoy'un koordinatörlüğünde kentin misafiri oldu. Gönüllü ailelerin evlerinde konaklayarak Türk aile yapısını ve sıcaklığını bizzat tecrübe eden gençler, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Kültür Yolu etkinliğinde uzman rehber hizmetiyle beraber şehrin tarihini daha iyi tanıtıma fırsatı buldu.

Büyükşehir'den Uzman Rehber Eşliğinde 'Kültür Yolu' Gezisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, misafir öğrencilerin şehri sadece gezmelerini değil, ruhunu da anlamalarını sağlamak amacıyla uzman rehberler eşliğinde bir Kültür Yolu gezisi düzenledi. Roma, Beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izlerin takip edildiği turda, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nden Kurşunlu Camii'ne, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kaleiçi'ne, tarihi medreselerden camilere kadar birçok durakta kentin 'Makarr-ı Ulema' kimliği anlatıldı.

Kayseri'nin tarih boyunca birçok medeniyete başkentlik yaptığını ve ticaretin merkezi olduğunu öğrenen öğrenciler, şehrin tarihi dokusuyla modern yüzünün sentezine büyük ilgi gösterdi. Portekizli heyet, Kayseri'ye geldiklerini söyleyerek, 2 gün şehir turu yaptıklarını ve Kayseri'nin çok güzel olduğunu ve çok mutlu olduklarını kaydettiler.

Öte yandan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen uluslararası çalışmalar doğrultusunda Avrupa'daki çeşitli okullarla iş birlikleri kuruldu. Bu süreçte İtalya, Portekiz, Hırvatistan ve İspanya'dan öğretmen ve öğrenciler Kayseri'yi ziyaret etmeyi tercih etti. Toplamda 5 farklı Avrupa okulundan gelen katılımcılar, kendi Erasmus+ bütçeleriyle şehre gelerek eğitim ve kültür programlarına katıldı.

Ziyaretler kapsamında öğrenciler derslere katılırken, aynı zamanda Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıma imkânı buluyor. Bu çerçevede Portekiz'den gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, 13-20 Nisan tarihleri arasında şehirde misafir ediliyor. Aynı okulun Mart 2024'ün ardından ikinci kez Kayseri'yi tercih etmesi ise kurulan uluslararası eğitim iş birliklerinin sürdürülebilirliğini gözler önüne seriyor.