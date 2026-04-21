Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi'nin Ankara gezisi, öğrencilerin hem hedeflerini netleştirdi hem de sınav yolculuklarına güçlü bir motivasyon ve ilham kattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi, YKS ve LGS öğrencilerinden oluşan 190 kişilik dev kadrosuyla Ankara'ya anlamlı bir gezi düzenledi. Akademik hedeflerle milli bilinci bir araya getiren program, öğrencilere hem ilham hem motivasyon kazandırdı.

KAPSAMLI BİR GEZİ

Sınav hazırlık sürecindeki öğrencilerine yalnızca akademik destek değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon kazandırmayı hedefleyen İzmit Belediyesi Çınar Akademi, kapsamlı bir başkent gezisine imza attı.

LGS ve YKS gruplarından oluşan öğrenci kafilesi, gün boyu süren yoğun programda hem Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine tanıklık etti hem de geleceğin eğitim rotasını yerinde gözlemledi.

ATA'NIN HUZURUNDA ANLAMLI BAŞLANGIÇ

Gezinin ilk durağı, Cumhuriyet'in simgesi Anıtkabir oldu. Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak manevi bir deneyim yaşadı.

Ardından Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) ziyaret edilerek, Türkiye'nin kuruluş sürecine dair önemli bilgiler yerinde öğrenildi.

HEDEFLER YERİNDE GÖRÜLDÜ

Gezinin akademik ayağında ise Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları ziyaret edildi. Öğrenciler, köklü geçmişi ve başarılarıyla bilinen Ankara Fen Lisesi ile dünya standartlarında eğitim sunan Bilkent Üniversitesi kampüslerini gezdi. Bölümler hakkında bilgi alan ve üniversite yaşamını gözlemleyen öğrenciler, sınav öncesi hedeflerini daha somut hale getirme fırsatı buldu.