Köşe yazılarında kullandığı ismle tanınan Necmi Cemal (Necmi Özdemir), '50'de Bir' ve '50'de İki'nin ardından üçüncü kitabını yayımladı. Yeni eser, daha kısa ve güncel odaklı yazılarıyla dikkat çekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Köşe yazılarında kullandığı isimle tanınan Necmi Cemal, 3. kitabını yayımladı. Daha önce kaleme aldığı yüzlerce teknik ve sektörel yazıyla dikkat çeken Necmi Özdemir, bu kez okuyucu taleplerini merkeze alan yeni bir içerik yaklaşımıyla okurlarının karşısına çıktı.

Uzun ve teknik metinler yerine; daha kısa, akıcı ve doğrudan güncel olaylara temas eden yazıların öne çıktığı kitap, kent yaşamına dair geniş bir kesime hitap ediyor.

'GEÇ KALMADIK: TAM ZAMANINDA GELDİK!'

'50'de Bir' ve '50'de İki'nin ardından gelen bu üçüncü kitapla birlikte Özdemir, toplamda 156 makalesini kitaplaştırmış oldu.

Yeni kitabın aynı zamanda bir dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade eden Özdemir, '50'de Dört' için çalışmalara başladığını ve yazı disiplinini yeniden kurguladığını belirterek, 'Artık her gün değil; daha seçilmiş, daha etkili: Haftada üç köşe yazısıyla yoluma devam edeceğim' dedi.

Sadece yazıyla sınırlı kalmayan Özdemir, kitap çalışmalarına paralel olarak bir film senaryosu üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Okuyucularına doğrudan ulaşmayı önemseyen Özdemir, talep eden herkese üç kitabının dijital versiyonlarını ücretsiz olarak paylaşacağını da belirtti.