Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Oryantiring Etkinliği, her yaştan sporseverin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doğa ile sporu buluşturan organizasyonda katılımcılar hem eğlendi hem de yön bulma becerilerini geliştirerek unutulmaz bir gün yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sağlıklı yaşamın toplumun her kesimine yayılması amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Oryantiring Etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, harita okuma ve yön bulma becerilerini kullanarak belirlenen parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra dikkat, strateji ve ekip ruhunun ön plana çıktığı organizasyonda renkli görüntüler oluştu.

Farklı yaş gruplarından sporseverleri bir araya getiren etkinlikte aileler ve çocuklar da keyifli anlar yaşarken, katılımcılar hem spor yapma hem de doğayı keşfetme fırsatı buldu. Eğlence ve rekabetin bir arada yaşandığı organizasyon, vatandaşlardan tam not aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği sportif ve sosyal etkinliklerle vatandaşları sporun farklı branşlarıyla buluşturmaya devam ederken, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonuna da katkı sunmayı sürdürüyor.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporseverleri düzenlenecek yeni etkinliklerde yeniden bir araya getirmeyi hedefliyor.