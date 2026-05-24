Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan, EHF Avrupa Kupası'nda ise finalin kapısından dönen, ardından 50. Yıl Federasyon Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde de zafere ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bu sezon tarihi bir başarıya imza atan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ile Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 22-21 geride kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda üstünlüğü yakalarken, farkı da açtı. Devredeki etkili oyunu sonrasında maçtan 41-37 galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonu da galibiyetle tamamladı.

Böylece Kadınlar Hentbol Süper Ligi şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, oldukça başarılı geçirdiği sezonu Süper Kupa, 50. Yıl Federasyon Kupası'yla birlikte 3 kupayla tamamlamış oldu.

Karşılaşma sonrasında maçın en değerli oyuncusu Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Sevilay İmamoğlu Öcal seçilirken, Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Demirhan Aslan verdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin de elde edilen başarıdan dolayı teknik heyet ve sporculara çiçek takdim etti.