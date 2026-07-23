Uluslararası GT yarışları için oluşturulan yeni bir etkinlik olan GT Grand Finals İstanbul 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Gulf 12 Hours organizatörü Driving Force Events tarafından düzenlenecek GT Grand Finals İstanbul, 20 yıl aradan sonra GT sınıfı araçların mücadelesini Türk sporseverler ile buluşturacak.

Sprint formatındaki organizasyon, 06 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlar ile başlayacak. 7 Kasım Cumartesi günü resmi antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilirken, 8 Kasım Pazar günü de birer saatlik üç yarış koşulacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada; 'TOSFED İstanbul Park'taki yeni bir uluslararası yarışın müjdesini vermek istiyoruz. Pistimizi, bölgemizdeki otomobil sporlarının uluslararası cazibe merkezi yaparak, ülkemizin tanıtımı ve spor turizmine katkı yapmak hedefiyle yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sayesinde, tesisteki organizasyonlarımızın sayısı gittikçe artıyor. Bu bağlamda, yaklaşık 20 sene sonra yeniden üst düzey GT otomobillerinin heyecanını yaşamak isteyen herkesi, şimdiden TOSFED İstanbul Park'a davet ediyoruz' dedi.