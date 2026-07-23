Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Paralimpik ve Deaf Yüzme Takımı'nın sporcuları, teknik ekibi ve yöneticileriyle bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Paralimpik ve Deaf Yüzme Takımı'nın yöneticilerini, sporcularını ve teknik ekibini belediyede konuk etti.

Ziyarette sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu vurgulayan Başkan Ünlüce, 'Disiplinleri, mücadeleleri ve elde ettikleri başarılarla ülkemizi ve Eskişehir'imizi gururla temsil eden sporcularımız, hepimiz için çok kıymetli birer örnek.' dedi.

Başarıların yalnızca sporcuların değil, ailelerin, antrenörlerin ve kulüp yöneticilerinin ortak emeğinin sonucu olduğuna dikkat çeken Ünlüce, bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür etti.

Paralimpik ve Deaf Yüzme Takımı sporcularının önlerinde önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlar bulunduğunu belirten Başkan Ünlüce, 'Sporcularımızın hedeflerine ilerledikleri bu yolculukta yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyor, her birine yürekten başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.