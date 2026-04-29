Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR A.Ş., Mimarsinan Pidecisi'ni yenilenen yüzüyle yeniden hizmete açarak kentin gastronomi vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri, gastronomi alanındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu vizyon doğrultusunda önemli bir adım daha atarak, KAYTUR işletmesindeki Mimarsinan Pidecisi restoranını yeniden hizmete açtı.

Modernize edilen yapısı, hijyen standartları ve zengin menüsüyle dikkat çeken Mimarsinan Pidecisi, hem Kayserililere hem de şehri ziyaret eden misafirlere kaliteli ve güvenilir bir lezzet noktası sunmayı hedefliyor. Ev yemekleri ve günlük menü seçenekleriyle öne çıkan tesis, gastronomi turizmine katkı sağlayacak önemli duraklardan biri olarak görülüyor.

Gevher Nesibe Mahallesi'nde, Mimarsinan Parkı içerisinde konumlanan tesis; hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, paket servis imkânı, otopark, açık alan ve bebek bakım odası gibi donatılarıyla da geniş bir kitleye hitap ediyor. Dijital yemek platformları üzerinden sipariş seçeneği de sunan restoran, erişilebilir ve konforlu hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle sadece altyapı ve şehircilik alanında değil, kültür ve gastronomi alanında da güçlü adımlar atmayı sürdürüyor.