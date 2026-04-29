Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin İlk Yerli V2X Belediye Uygulaması Projesi olan V2X Acil Durum Araçları Geçiş Önceliği Sistemi ile Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından dokuzuncusu düzenlenen Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri organizasyonunda 'Belediyecilik Ödülü'ne layık görüldü.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde imza attığı vizyoner, yenilikçi, teknoloji ve bilim temelli projeleri ile şehre değer katan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan bu projelerini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin İlk Yerli V2X Belediye Uygulaması Projesi olan V2X Acil Durum Araçları Geçiş Önceliği Sistemi ile ödül aldı.

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından düzenlenen 9. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri organizasyonunda İstanbul Kongre Merkezi'nde, ITS European Congress 2026 kapsamında düzenlenen ödül töreninde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu'na ödül takdimi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bir ilk olma özelliği taşıyan proje, yerli ve milli imkânlarla geliştirdi. C-V2X haberleşme teknolojisini kullanarak acil müdahale araçları ve toplu taşıma araçları üzerinde konumlandırılan OBU (On Board Unit) birimi ile yol kenarında konumlandırılan RSU (Road Side Unit) birimleri arasında doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan sistem; araçların kavşağa yaklaşmasıyla birlikte RSU üzerinden RSU-KKC arayüz birimi aracılığıyla kavşak kontrol cihazları ile haberleşerek ilgili yönde trafik sinyalizasyonunu dinamik olarak yönetip yeşil faz oluşturan ve araç içinde yer alan HMI (Human Machine Interface) tablet arayüzü üzerinden sistem durumunun izlenebilmesine imkân tanıyor. Böylece itfaiye gibi öncelikli araçlar ve toplu taşıma araçlarının şehir içi trafikte güvenli, hızlı ve kesintisiz şekilde ilerlemesine imkân tanıyan yenilikçi bir akıllı ulaşım ve geçiş önceliği sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji temelli, kent yaşamını daha konforlu ve güvenli hale getirecek projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.