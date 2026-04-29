KO-MEK yıl sonu sergilerinin altıncısı İzmit'te açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu önemli günde kursiyerleri yalnız bırakmazken, yıl boyunca emek verilerek hazırlanan eserler büyük beğeni topladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' temasıyla düzenlediği ilçe sergilerinin altıncısını İzmit'te açtı. Birbirinden farklı branşlarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergide, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar birçok çalışma dikkat çekti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserler büyük beğeni topladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde geçekleştirilen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, MHP Kocaeli İl Sekreteri Semih Türeyen, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FATİH'İN SÖZLERİ İLE BAŞLADI

Konuşmasına, Fatih Sultan Mehmed'in 'Hüner, bir şehir kurmaktır. Halkın mutluluğunu sağlamaktır' sözleri ile başlayan Başkan Büyükakın, 'Biz Mutlu Şehir derken aslında O'nun çizgisinde ilerliyoruz. Belediyeler, o şehirde yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere var. O zaman yaptığımız her işi, halkın rızasını alarak yapmalıyız. Biz de o yoldan yürümeye çalışıyoruz. Varlık sebebimiz bu şehrin insanını razı etmekse, onu mutlu etmekse bu şehrin çocukları var, onlar mutlu olacaklar. Gençler mutlu olacak. Yaşlılar, kadınlar mutlu olacak. Onun için hepsine dokunmanız lazım' dedi.

Başkan Büyükakın, Saygınlar Kulübü, Lokomotif Çocuk Köyü ve Akademi Lise projeleri ile toplumun her kesimine hizmet verdiklerinin altını çizerek şunları söyledi: 'KO-MEK de uzunca bir süredir bu şehirde kadınlarımız için adeta rehabilitasyon, şehre tutunma, hayata yeni yeniden sarılma, kendini ifade etme merkezi işlevi görüyor. Diğer yandan da komeksepeti ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bunlarla beraber Anne Şehir projesine başladık. Orada bir yandan spor yapıyorlar, bir yandan rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanıyorlar. Kadınlarımız mutlu olunca aileler huzur buluyor. Aileleri huzur bulunca topluma huzur geliyor.

'500 BİN KADINA ULAŞMIŞIZ'

Topyekûn bir bütünleşik iyileşme projesi hayata geçiriyoruz, her kesime dokunuyoruz. KO-MEK kurslarından eğitim alan kadınların sayısı 1 milyon oldu. Bir kişi 2 kez kursa gitmiş olsa, 500 bin eder. Yani bu kentteki her 2 kadından birinin yolu KO-MEK'ten geçmiş. Kaynaklarımızın çok önemli bir kısmını buna ayırıyoruz. Olsun, bunları yapmaya devam edeceğiz. Bunların sayısı artacak, toplumun dokunulmayan hiçbir kesimi kalmayacak. Çünkü biz hep Beraber Kocaeli'yiz, biz hep beraber Türkiye'yiz. Birlikte olduğumuzda güçlüyüz. O zaman bu bayrak dalgalanmaya devam edecek. Çocuklarımızdaki bu ruh olduğu müddetçe, bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu ülke mutlu bir şekilde yoluna devam edecek.'

Programda kursiyerler adına, aynı zamanda komeksepeti üreticisi olan Alev Öngören konuştu. Bu proje sayesinde kadınların kendilerine güvenmeyi öğrendiğini vurgulayan Öngören, 'Ama en güzeli, artık yalnız değiliz. Bize bu imkanı sağlayan, başka Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere tüm Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Küçük de olsa başlasınlar' dedi.

KO-MEK BOHÇASI TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın'a hüsn-i hat tablosu hediye edildi. Başkan Büyükakın da gelenek olduğu üzere, söz konusu tabloyu en yakın zamanda evlenecek bir kursiyere takdim etti. Daha sonra, geleneksel KO-MEK bohçasını nişanlı kursiyere hediye etti. Açılış kurdelesini kursiyerler ve çocuklarla birlikte kesen protokol üyeleri, sergi alanını gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Ürünler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, kursiyerleri kutladı.