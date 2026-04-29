KAYSERİ (İGFA) - Mimarisi ile bölgenin çehresini de güzelleştirecek caminin yakında ibadete açılacağını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize birçok alanda hizmet veriyoruz. Bu kapsamda yine Selçuklu Mahallemize 170 kişilik çok güzel bir camiyi kazandırdık.

Hakikaten hem manzarası ile hem mimarisiyle harika bir cami oldu. Bu camimiz Selçuklu Mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 100 kişilik avludaki alan aynı zamanda bir sosyal alan olarak da kullanılabilir. Vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği güzel bir cami oldu. İbadethaneler bizler için son derece önemli mekanlarıdır; vatandaşlarımızın bir araya geldiği güzel mekanlardır. Yakında buranın açılışını yapacağız. Vatandaşlarımız burayı yıllarca kullanacaklar. Hayrat Camimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Başkan Palancıoğlu, ilçeye yeni camiler, okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler, parklar, yollar gibi birçok proje kazandırmaya devam edecek