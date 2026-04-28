Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen; kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren sağlık kurumlarının iki gün boyunca Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencilerine insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında bilgi sunacağı ve açık iş ile staj pozisyonları için başvuruları kabul edeceği 'DEÜ Kariyer Zirvesi: Sağlık 2026' başladı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu'nda düzenlenen DEÜ Sağlık'26 Kariyer Zirvesi, gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen zirvenin açılış konuşması, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yapıldı. Programa; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz'ın yanı sıra Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Seher Özyürek, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite olarak öğrencileri yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda mesleki yetkinlikler ve kariyer planlaması açısından da desteklediklerini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 'Sağlık alanı, sürekli gelişen ve dönüşen yapısıyla nitelikli insan kaynağına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bizler Dokuz Eylül Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil; uygulama becerileri, etik değerler ve multidisipliner bakış açısıyla donatarak geleceğe hazırlıyoruz. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin kariyer yolculuklarında önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.' dedi.

Zirvenin öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdiğine dikkat çeken Rektör Bayram Yılmaz, 'Kamu ve özel sektörden paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde öğrencilerimize doğrudan temas imkânı sunuyoruz. Öğrencilerimizin iş ve staj olanaklarına erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda sektörün beklentilerini yakından tanımalarını sağlıyoruz. Bu buluşmaların, gençlerimizin kariyer planlamalarına önemli katkılar sunacağına inanıyorum,' dedi.

SAĞLIK ALANINDA KARİYER FIRSATLARI MASAYA YATIRILIYOR

28-29 Nisan tarihlerinde iki gün sürecek olan ve sağlık alanında kariyer olanaklarının çok boyutlu şekilde ele alındığı programın ilk gününde; paneller, oturumlar ve alanında uzman isimlerin katılımıyla önemli paylaşımlar gerçekleştirildi. Gün boyunca düzenlenen oturumlarda; sağlık kampüsünde kariyer, multidisipliner çalışma kültürü, güncel mesleki yaklaşımlar ve yurt dışı eğitim fırsatları gibi başlıklar ele alındı. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren sağlık kurumları, sağlık alanında eğitim gören DEÜ öğrencilerine yönelik olarak insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kurumlar ayrıca açık pozisyonlar için başvuru toplama ve öğrencilerle bire bir iş ve staj mülakatları gerçekleştirme imkânı buldu.

Kurumsal tanıtım stantları aracılığıyla iş ve staj olanaklarının öğrencilerle buluşturulduğu zirve, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Zirve programı, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.