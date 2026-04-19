Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelinin kurumsal kapasitesini artırmak ve disiplin süreçlerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla 'İşçi ve Memur Personel Disiplin Süreçleri' konulu eğitim gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Hizmet içi eğitim programlarına hız kesmeden devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında, 'İşçi ve Memur Personel Disiplin Süreçleri' konulu eğitim yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programına, belediye ve bağlı şirketlerde görev yapan disiplin amirleri, şube müdürleri, şefler ile disiplin iş ve işlemlerini yürüten personel katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde, disiplin süreçlerine ilişkin mevzuat, uygulama esasları ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Özgür Akın Yıldız tarafından verilen eğitimde, memur, sözleşmeli ve işçi personelin disiplin işlemlerinde ortak bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılara süreç yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde aktarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda sürdürülen eğitim faaliyetleriyle, yerel yönetim hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik nitelikli eğitim programlarıyla kurumsal yapısını güçlendirmeye ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımaya devam edecek.