MAZLUMDER Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkan Mardin'de başladı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek toplantı, MAZLUMDER Mardin Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nezir Güneş'in açılış konuşmasıyla başladı. Açılışın ardından söz alan MAZLUMDER Genel Başkanı Av. Kaya Kartal, hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ana gündemini insan hakları ihlalleri, bölgesel gelişmeler ve Türkiye'deki toplumsal süreçler oluştururken, MAZLUMDER yönetimi kamuoyuna yönelik kapsamlı bir bildiri de yayımladı.

'Yeni Haydut Dünya Düzeni' Vurgusu

'Yeni Haydut Dünya Düzeni'ne Karşı Mardin'den Sesleniş' başlığıyla yayımlanan açıklamada, küresel ölçekte artan hak ihlallerine dikkat çekildi. Açıklamada, uluslararası sistemin giderek 'güçlünün hukuku' anlayışına sürüklendiği ifade edilerek, bu durumun insan hakları ve adalet ilkelerini tehdit ettiği belirtildi.

MAZLUMDER, mevcut küresel düzende hukukun yerini güç ilişkilerinin aldığına işaret ederek, devletlerin egemenlik haklarının ihlal edildiği ve uluslararası mekanizmaların etkisiz kaldığı görüşünü dile getirdi.

Eğitim Sistemi ve Okul Saldırıları Eleştirildi

Açıklamada Türkiye'de son günlerde yaşanan okul saldırıları ve yaşam hakkı ihlallerine de geniş yer verildi. Mevcut eğitim sisteminin eleştirildiği bölümde, çocukların bireysel farklılıklarını dikkate almayan, tek tipçi bir anlayışın dayatıldığı vurgulandı.

Kalabalık sınıflar, standart müfredat ve ideolojik yaklaşımlar eleştirilirken, eğitim sisteminin çocukların güvenliğini dahi sağlayamaz hale geldiği ifade edildi. Hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için başsağlığı dilekleri iletilirken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için köklü reform çağrısı yapıldı.

Gazze İçin 'Soykırım' Nitelemesi

MAZLUMDER'in açıklamasında Gazze'de yaşanan gelişmeler önemli bir yer tuttu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar 'soykırım' olarak nitelendirilirken, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de altyapının sistematik şekilde yok edildiği, sağlık ve eğitim sistemlerinin çökertildiği, insani yardımın engellendiği ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca İsrail parlamentosunda kabul edilen ve yalnızca Filistinli tutukluları kapsayan idam düzenlemesi de uluslararası hukuka aykırı bir uygulama olarak değerlendirildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılar karşısında uluslararası toplumun sessizliğine de tepki gösterildi. Bu sessizliğin zulme ortak olmak anlamına geldiği vurgulanırken, devletler, kurumlar ve bireyler insan hakları ihlallerine karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye davet edildi.

Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı ve Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan 'Sumud Filosu'na da destek mesajı verildi.

ABD ve İran Gerginliği: 'Uluslararası Hukuk İhlal Ediliyor'

MAZLUMDER, ABD'nin dış politikası ve İran'a yönelik saldırılara da değindi. Açıklamada, ABD'nin tarih boyunca farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği askeri müdahaleler ve rejim değişikliği politikalarının ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığı belirtildi.

İran'a yönelik saldırılarda sivillerin hedef alınmasının 'insanlık suçu' olduğu ifade edilirken, müzakere süreçleri devam ederken gerçekleştirilen bu tür saldırıların diplomasiye zarar verdiği kaydedildi.

Türkiye'deki Çözüm Sürecine Destek

Açıklamanın son bölümünde Türkiye'de yürütülen yeni çözüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Sürecin, silahlı çatışmaların sona ermesi ve sorunların demokratik yollarla çözülmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin iç barışını güçlendirmesinin bölgesel istikrar açısından kritik olduğu vurgulanırken, sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

'Adalet ve İnsan Hakları Temelli Bir Gelecek' Vurgusu

MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Genel Başkan Av. Kaya Kartal, insan hakları ve adalet temelinde yeni bir küresel ve yerel düzenin inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Kartal, hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeler karşısında daha güçlü bir vicdani ve hukuki duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekti.