MİT görevlisi kimliğiyle yaklaşık 10 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda, 12 ayrı ilde 12 kişinin daha mağdur olduğu tespit edildi. Çetenin, hesaplarında 100 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Emniyeti, dolandırıcılık çetesine ağır darbe vurdu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli yakalandı.

Konya, Kütahya, Isparta, Burdur, Kars ve Denizli illerinde yapılan baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi.

11 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 bilgisayar kasası, 2 USB bellek, laptop ve basın kartı gibi materyallerin yanı sıra bir adet yivsiz av tüfeği ve 40 fişek de bulundu.

5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları bir kez daha uyararak, 'Hiçbir kamu görevlisi telefonla para talep etmez. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemeli ve derhal emniyet birimlerine bildirilmelidir' dedi.