ANKARA(İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, mevsim normallerinin altına ineceği; diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Rüzgârın batıda kuzey ve kuzeydoğu, doğuda güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ege kıyılarında ise 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.