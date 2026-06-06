Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 'Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisi' açılış töreni, Dünya Çevre Günü'nde 350 milyon TL'lik yatırımla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yatırım ve projelerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü anlamlı bir hizmetle taçlandırdı.

Tamamıyla sıfır atık felsefesine uygun şekilde Molu mevkiinde faaliyete geçirilen Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde gerçekleştirilen Mekanik Ayrıştırma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve il protokolü katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Önemli bir yatırım. Bugün malum 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dolayısıyla sözde değil özde yatırımlarla gerçekten çevreci anlayışı hayata geçirecek bir hizmetimiz için açılış yapıyoruz' dedi.

Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım gibi klasik hizmetlerle sınırlı olmadığına vurgu yapan Büyükkılıç, Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisi'ne dair teknik bilgiler aktardı. Başkan Büyükkılıç, Dünya Çevre Günü'nü tebrik ederek, 'Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Her alanda olduğu gibi çevre bağlamında da bu bizim olmazsa olmazımız. Bu açıdan hem mekanik ayrıştırma ve atıktan türetilmiş yakıt üretim tesisimizi hayata geçiriyoruz. Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla gerek merkezde gerekse taşramızda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak el ele vermek suretiyle, Bakanlığımızın talimatları il müdürlüğümüzün de bizimle olan iş birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Türkiye'nin Sayılı Çevre Yatırımlarından Biri Olarak Öne Çıkıyor'

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci vizyonuna dikkat çekerek, 'Sıfır atık vizyonumuzun ve sürdürülebilir kalkınma hedefimizin en güzel örneklerini sergilerken çevreyi koruyan, atıkları ekonomiye kazandıran ve enerji üretimine katkıda bulunan bir yaklaşım sergiliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarını bir maliyet değil, gelecek nesillere karşı ve şehrimize karşı sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla R Enerji iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Mekanik Ayrıştırma ve ATY Üretim Tesisimiz, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin sayılı çevre yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor' ifadelerini kullandı.

'350 Milyon TL'lik Yatırımdan Söz Ediyoruz'

Tesisin yatırım maliyetinin 350 milyon TL olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, 'Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan 5 bin metrekare kapalı alanı olan ve maliyeti 350 milyon TL olan bir yatırımdan söz ediyoruz. Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atık işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semitreyler ile toplanan atıkları burada modern teknolojilerle ayrıştırılacaktır. Bu yatırımın en önemli özelliği ekonomik olarak değere dönüştürme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan atıktan üretilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı içerisinde hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor' şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, tesisin çevreye olan etkileri üzerinde durarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Böylece yılda yaklaşık 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oluyor. Doğal kaynaklarımız korunuyor, enerji sektörüne de alternatif bir yakıt kaynağı sunmuş oluyoruz. Daha da önemlisi; depolamaya giden atık miktarında yüzde 50 ila yüzde 60 oranında azalma söz konusu oluyor. Bu sayede mevcut düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü önemli ölçüde uzuyor, özellikle kaynak verimliliği bakımında da kazanım sağlıyor. 2019'dan bu yana Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde toplam 2 milyon 700 bin ton atığın bertarafını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz biyogaz sayesinde 299 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunu değerlendirerek 11 bin metrekare büyüklüğündeki seramızı ısıttık. Toplamda 3 bin 500 ton domates üretimi yapılıp ihraç edildi. Kompleksimiz içerisinde kompost üretim ünitemizde park bahçelerimize bin 900 ton gübre üretip yeşil alanlarımızda değerlendirdik.'

Şehir genelindeki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 15 milyon 200 bin kilogram tıbbi atığın sterilizasyon ve bertarafının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Büyükkılıç, 'Yenilikçi uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürürken 2020 yılında şehrimizde ilk kez hayata geçirdiğimiz hafriyat yönetim sistemi sayesinde 3 ayrı sahamızda toplam 2 milyon 300 bin metreküp hafriyatın bertarafını ve yeniden kullanımını sağladık' dedi.

Bisiklet konusunda yapılan çalışmalara da değinen Başkan Büyükkılıç, '52 olan KAYBİS istasyonu sayımızı 96 istasyona çıkardık ve binin üzerinde bisikletle hizmet verir konuma geldik. Yine elektrikli bisikletlerimizi hayata geçirme yönünde de çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik' dedi. Büyükkılıç, ayrıca 2019 yılından bu yana 2 milyon metrekare yeni yeşil alan artışı sağlayarak, Kayseri'de 15,18 olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını 18,87 metrekareye yükselterek dünya standartlarının üzerine çıktılarını söyledi.

Büyükkılıç, KASKİ yatırımlarına dair önemli veriler paylaşarak, şunları söyledi: 'KASKİ Genel Müdürlüğümüz, 33 adet Atıksu Arıtma Tesisi ve 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi ile toplam 482 milyon metreküp atıksuyun arıtılmasını sağlayarak çevrenin ve insan sağlığının korunmasına önemli katkıları sağlamış oldu. Atıksu arıtma tesislerimizde oluşan arıtma çamurlarından 38 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek enerji kazanımı sağladık. 2023 yılında devreye aldığımız güneş enerji santrallerimiz ile 35 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdik. Yeni projeleri ile KASKİ'miz inşallah, çok değerli Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza özellikle teşekkürlerimi ve şehrimiz adına minnetlerimi arz ediyorum, 60 milyon Euro hibe sağlanmak suretiyle İleri Biyolojik Arıtma Tesislerimizin ikinci etabını hayata geçiren çalışmalar son aşamasına geldi. Yakın zamanda inşallah ihaleye çıkacağız. Bunu da burada tekrar bir müjde olarak hatırlatmak istiyorum.'

Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hasadı çalışmaları ile 65 bin metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini de dile getirerek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Büyükkılıç, açılışını gerçekleştirdikleri Mekanik Ayrıştırma ve ATY Üretim Tesisi'nin vizyoner çalışmaların önemli bir göstergesi olarak nitelendirilebileceğini sözlerine ekleyerek, 'İnşallah yeni yaptığımız hazırlıklarla 200 milyon Euro'luk bir yatırım ile bunun yüzde ellisini hibe alacağız, tekrar katı atık tesislerimizi şehrimize zenginlik kazandıran bir konumda hayata geçireceğimizi ifade ediyorum. Çevrecilik açısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, metropol ilçe ve taşra ilçe belediyelerimiz el ele vermek suretiyle bir çevrecilik yaklaşımı sergiliyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin sıfır atık projesiyle ilgili desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah şehrimizi daha yaşanılabilir daha çevreci ve gençlerimize güzel bir gelecek bırakacak gayretlerimizi sürdüreceğimizi belirtiyor, ekibimizi, firmamızı tebrik ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile R Enerji iş birliğinde hayata geçen tesisin kapasite ve işçi sayısı açısından çok verimli bir tesis inşa edildiğini belirten DİSAN Hidrolik Makine Yöneticilerinden Serhat Çetindağ ise tesisin özellikleri ile örnek bir tesis olacağını söyleyerek hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da buradaki yapılan tesisin çok gerekli bir iş olduğunu vurguladı. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'de başlatılan sıfır atık konusu uluslararası platformda destek gören bir faaliyete dönüştüğünü kaydetti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, projenin önemine vurgu yaparak israfın önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Akar, Başkan Büyükkılıç'ı bu hizmetinden dolayı kutladığını söyleyerek, Anadolu'nun yıldızı olan Kayseri'de benzer yatırımların sürmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların adından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak Mekanik Ayrıştırma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi'nin açılışını gerçekleştiren protokol, daha sonra tesisi inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.