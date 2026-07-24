Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türk basınında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; dürüst, tarafsız ve bağımsız yayıncılık anlayışının yerel ve ulusal ölçekteki ekonomik kalkınmanın en stratejik itici güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Tarafsız ve ilkeli yayıncılığın önemine dikkat çeken Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, başta Kayseri basını olmak üzere gece gündüz demeden mesai harcayan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Gülsoy, 'Bu anlamlı gün, halkın haber alma hakkını teminat altına alan, demokrasinin temel taşlarından biri olan özgür basının simgesidir' ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir' sözünü hatırlatan Gülsoy, Türk basınının tarih boyunca toplumun sesi olduğunu ve devletle vatandaş arasında son derece güçlü bir köprü görevi üstlendiğini kaydetti.

Basının sadece haber aktaran bir mecra olmadığının altını çizen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İş dünyamızın sesi olan basın, yatırımcıya yol gösteren, ekonomik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve tarafsız biçimde aktaran önemli bir güçtür. Aynı zamanda şehirlerin potansiyelini tanıtarak üretimi, ticareti ve istihdamı teşvik eder.'

Kayseri Ticaret Odası olarak hayata geçirilen projelerin ve kent ekonomisine dair gelişmelerin halka duyurulmasında basının sunduğu katkıyı takdirle karşıladıklarını kaydeden Gülsoy, 'Büyük bir özveri, ilkeli duruş ve sorumluluk bilinciyle görev yapan başta Kayseri'deki yerel basın mensuplarımız olmak üzere; gazete, televizyon, radyo, dergi ve internet medyasındaki tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Bu meşakkatli mesleği icra ederken vefakarca görev yapıp hayatını kaybeden tüm basın mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.