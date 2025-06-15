Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı kent vizyonu doğrultusunda ortaya konulan uygulama ve projelerle adını duyurmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’nde yayımlanan makaleye konu olan Büyükşehir’in, veri güvenliği ve dijital yönetişim uygulamalarıyla kent yönetimini modernize etmekte olduğu vurgulandı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı hizmete sunması ile söz konusu alanda büyük mesafe alan Kayseri, modern bir şehir olma ve teknolojinin imkânlarından istifade etme noktasında da önemli bir ivme kazandı.

Bu kapsamda ulaşımdan altyapıya, kent tanıtımından hayat standardını yükselten hizmetlere ilişkin pek çok ödüle layık görülen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da akıllı şehir uygulamaları ve projeleri örnek gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimsel makalelere de konu olmayı sürdürüyor.

Kadim kenti modern projelerle buluşturarak geleceğe hazırlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, proje ve uygulamalarıyla hayatı kolaylaştırıyor, etkin hizmet sağlıyor, yaşam standardını yükseltiyor.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak hizmete girmesinin ardından az bir süre geçmesine rağmen söz konusu alanda büyük ivme yakalayan Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede ödül ve övgü alıyor, örnek gösteriliyor, araştırmalarda da yer buluyor.

Son olarak Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’nde Araştırmacı Gamze Toy tarafından kaleme alınan makalede, İç Anadolu Bölgesi’ndeki aralarında Kayseri’nin de bulunduğu büyükşehirlerden Ankara, Konya, Eskişehir ile karşılaştırmalı olarak akıllı şehircilik faaliyetleri incelenerek değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir, Dijital Belediyecilik ve Akıllı Şehircilik Kapsamında İlerleme Sağladı

Söz konusu büyükşehirlerin akıllı şehircilik kapsamındaki uygulama ve projelerinin incelendiği makalede, Kayseri’nin veri güvenliği ve dijital yönetişim uygulamalarıyla kent yönetimini modernize ettiğine işaret edilirken, Kayseri Büyükşehir ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “İç Anadolu Bölgesi’ndeki büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamaları incelendiğinde, her belediyenin farklı önceliklere ve stratejilere odaklandığı görülmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise dijital belediyecilik ve akıllı şehircilik kapsamında, özellikle veri yönetimi ve güvenliği konularında yenilikçi uygulamalar sunarak, kent hizmetlerini dijital platformlarla entegre etmiştir. Kayseri'nin dijital yönetim ve veri güvenliği konularında ilerleme kaydettiği görülmektedir. Ankara ve Kayseri, dijital belediyecilik alanında daha geniş çaplı uygulamalar geliştirirken, Kayseri veri güvenliği ve dijital yönetişim uygulamalarıyla kent yönetimini modernize etmektedir.”

Makalede, konu olan İç Anadolu’daki büyükşehirler tarafından akıllı kent konsepti çerçevesinde önemli adımlar atıldığına ve kentlerin yaşam kalitesini arttırmada önemli bir rol oynandığına vurgu yapılarak şunlar paylaşıldı: “Sonuç olarak, İç Anadolu’daki büyükşehir belediyeleri, akıllı kent konsepti çerçevesinde önemli adımlar atmış olup, teknoloji, sürdürülebilirlik, afet yönetimi ve dijital belediyecilik gibi alanlarda sürekli gelişime açık olduklarını göstermektedir. Gelecekte, akıllı şehir teknolojilerinin daha entegre hale getirilmesi ve bölgesel düzeyde daha kapsamlı ortak projelerin geliştirilmesi, kentlerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayacaktır.”