Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası çevresinde asfaltlama çalışmaları başlattı. 2 milyon 160 bin TL'lik yatırımla, toplamda bin 200 ton sıcak asfalt serilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşımı daha konforlu, düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla önemli yatırımlarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, mevcut yolların bakım ve onarımı ile yeni yolların yapımının yanı sıra kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen asfalt çalışmalarını da kapsıyor. Bu kapsamda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası çevresinde sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı.

Toplam maliyeti 2 milyon 160 bin TL olarak belirlenen proje çerçevesinde toplamda 1.200 ton sıcak asfalt kullanılacak bu yatırımla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası çevresi hizmete hazır hale getiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projeler üretmeye ve büyük yatırımlar yapmaya devam ederken kamu kurumların da ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirterek, 'Ulaşımı daha rahat, düzenli ve güvenli hale getirebilmek için Kayseri'nin her köşesine dokunmaya, şehri geleceğe taşımak için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bunun yanında hemşehrilerimize hizmet veren kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını da karşılama noktasında asfalt çalışmaları yapıyoruz' diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu tür çalışmalar ve çevre düzenlemeleriyle estetik anlamda şehri daha modern bir hale getirmeyi hedefliyor.