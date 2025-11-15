İnegöl Belediyesi'nin AHİD iş birliğinde düzenlediği 'Aile Okulu' seminerlerinin beşinci haftasında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Doç. Dr. Burhan İşliyen İnegöllülerle buluştu. İşliyen, 'Evlilikte Dikkat Edilecek Hususlar' konusunda anlatımlarda bulundu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'Aile Okulu' seminerleri devam ediyor. Bu yıl 'Aile Yılı Özel' konseptiyle gerçekleştirilen programların beş haftası tamamlandı. Toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerlerin yer aldığı Aile Okulu eğitim programları 2 hafta daha her Cuma 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılmaya devam edecek.

Aile Okulu seminerlerinin bu haftaki konuğu Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Doç. Dr. Burhan İşliyen oldu. 'Evlilikte Dikkat Edilecek Hususlar' konulu seminer ile İnegöllülerle buluşan Doç. Dr. Burhan İşliyen'e programda Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler, İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ve İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı Lokman Yurdigül'de eşlik etti. İlçe halkı da seminere yoğun ilgi gösterdi. Doç. Dr. İşliyen, seminerde evlilikte dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte, mutlu ve huzurlu yuvanın da şifrelerini paylaştı. Özellikle eşlerin karşılıklı anlayış, sevgi ve saygısının sağlam evliliklerin temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

AİLE OKULUNUN KALAN PROGRAMLARI

Aile Okulu programının devam eden haftalarda yapılacak seminerleri ise şöyle: 21 Kasım'da Eğitimci-İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar 'Hz. Peygamberin (sav) Önderliğinde Güçlü Aile' semineri, 28 Kasım'da Araştırmacı-Eğitmen-Yazar Ali Erkan Kavaklı 'Başarılı ve Ahlaklı Çocuk Eğitimi'