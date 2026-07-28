Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışanların güvenli çalışma kültürünü güçlendirmek amacıyla kurum içi eğitimlerini sürdürüyor. KAYMEK koordinasyonunda düzenlenen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kapsamında 2 ayda farklı daire başkanlıklarından toplam 763 personele eğitim verildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda personelinin bilgi ve donanımını artırmaya yönelik kurum içi eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) koordinasyonunda gerçekleştirilen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Büyükşehir Meclis Salonu'nda düzenlendi.

İş Güvenliği Uzmanı Resul Aflaz tarafından verilen eğitimlerde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, güvenli çalışma kültürünün tüm birimlerde yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim programında; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki hak ve sorumlulukları, iş kazalarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar, çalışma sahalarında karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken tedbirler, meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik koruyucu yaklaşımlar ile teknik iş sağlığı ve güvenliği konuları ayrıntılı şekilde ele alındı.

İki aylık süreçte gerçekleştirilen eğitim programları kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı başta olmak üzere toplam 763 personele Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini önceleyen eğitim faaliyetleriyle kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi sürdürürken, hizmet kalitesini artıracak nitelikli insan kaynağına yönelik eğitim yatırımlarına da kararlılıkla devam ediyor.