Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından çocukların ve gençlerin yaz dönemini daha aktif, verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen yaz okullarının kapanış programı, Sarıoğlan Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Yaz boyunca sporun ve hareketli yaşamın önemini çocuklara ve gençlere aşılamak, onların farklı spor branşlarıyla tanışmalarını sağlamak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yaz okullarında öğrenciler, eğlenceli ve sportif aktivitelerle dolu bir dönem geçirdi.

Sarıoğlan Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış programında çocuklar, gençler ve aileleri bir araya gelirken, yaz okulları boyunca edinilen güzel anılar da hep birlikte yeniden yaşandı. Öğrencilerin enerjisi ve heyecanı programa renk katarken, aileler de çocuklarının yaz dönemini sporla ve sosyal aktivitelerle değerlendirmesinin mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar Yazı Sporla Dolu Dolu Geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin yaz okulları, çocukların yaz tatilini yalnızca eğlenerek değil, aynı zamanda öğrenerek ve fiziksel aktivitelerde bulunarak geçirmelerine imkân sağladı.

Program kapsamında çocuklar ve gençler, sportif faaliyetlerin yanı sıra takım çalışması, iletişim, dayanışma ve birlikte hareket etme gibi sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Sporun disiplin, özgüven, paylaşma ve mücadele ruhunu destekleyen yönleriyle tanışan öğrenciler, yaz boyunca hem fiziksel hem de sosyal açıdan kendilerini geliştirdi.

Yaz okulları sayesinde çocuklar, günlük yaşamlarında daha fazla hareket etmeye teşvik edilirken, sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesine yönelik önemli bir adım da atılmış oldu.

Sarıoğlan'da düzenlenen yaz okulları da bu çalışmaların önemli bir parçasını oluştururken, Sarıoğlan Palas Kadın ve Gençlik Merkezi, çocukların ve gençlerin sportif ve sosyal faaliyetlere katılım sağladığı önemli merkezlerden biri oldu.

Spor A.Ş., ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle sporun herkes için ulaşılabilir olmasını hedeflerken, çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasına ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasına katkı sunuyor.

Sporun Olduğu Her Yerde Enerji ve Neşe Var

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., çocukların ve gençlerin fiziksel aktiviteye katılımını artırmak, sporu sevdirmek ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıoğlan Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yaz okulları da bu anlayış doğrultusunda çocuklara ve gençlere hem spor yapma hem de sosyal bir ortamda vakit geçirme imkânı sundu.

Yaz okullarının kapanış programıyla birlikte bir dönem daha geride kalırken, öğrencilerin sporla geçirdiği bu güzel yaz dönemi unutulmaz anılarla tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Kayseri'nin merkezinden ilçelerine kadar kentin dört bir yanında çocukları, gençleri ve vatandaşları sporla buluşturmaya; spor kültürünü yaygınlaştırmaya ve daha hareketli bir Kayseri için çalışmalarına devam ediyor.