Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kayseri'nin bağrından çıkan büyük usta Mimar Sinan'ın mirasını yaşatmak için yürütülen projelere dikkat çekti. Büyükkılıç, 'Sinan sadece mimarlığa değil, insanlığa da ışık oldu' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında yayımladığı mesajında, Kayseri'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Mimar Sinan'ı rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın yalnızca bir mimar değil, aynı zamanda bir medeniyet kurucusu olduğunu vurgulayarak, 'Üç kıtada eserler veren, bir asırlık ömrüne yüzlerce yapı sığdıran büyük usta, mimari dehasıyla çağları aşmıştır. Resmî kayıtlarda 365 eserle anılan Sinan'ın, yönettiği projelerle birlikte 400'ün üzerinde esere imza attığı, hatta Osmanlı kaynaklarına göre bu sayının 476'ya ulaştığı bilinmektedir' ifadelerini kullandı.

Sinan'ın eserlerinin önemli bir kısmının günümüze ulaşmayı başardığını belirten Büyükkılıç, bu mirasın korunmasının büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Kayseri özelinde de değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın şehirde yaklaşık 12 eser inşa ettiğini, ancak bugün ayakta kalan tek yapının Kurşunlu Camii ve şadırvanı olduğunu hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Mimar Sinan'ın mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli projeler yürüttüklerini belirterek, 'Geçtiğimiz yıllarda Sinanlı Kentler Birliği ile onun eserlerinin bulunduğu şehirler arasında kültürel bağ kurduk. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yine KAYMEK tarafından hazırlanan sergilerle büyük ustayı farklı bir anlatımla vatandaşlarımızla buluşturduk' dedi.

Öte yandan Ağırnas Mahallesi'nde bulunan ve Mimar Sinan'ın doğduğu evin kültürel mirasa kazandırılması adına önemli bir adım atıldığını ifade eden Büyükkılıç, yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 20 yıllığına tahsis edildiğini belirtti. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde Mimarsinan Kent Müzesi projesinde sona yaklaşıldığını ve bu müzenin kentin kültürel hafızasına önemli katkı sunacağını kaydetti.

Kayseri'de geçtiğimiz yıllarda yürütülen 'Kayseri'de Sinan Zamanı' projesiyle köy okullarının duvarlarının Mimar Sinan'ın eserleriyle süslendiğini de belirten Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalarla genç nesillerde tarih ve kültür bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk mimarlık tarihine büyük katkılar sunan isimleri de anan Büyükkılıç, Türk Sanatı ve Mimarlığı konusundaki çalışmaları ile Anadolu'da Konutun Öyküsü, Sinan'ın Anıları, İstanbul'un Kültür Durakları gibi belgeseller hazırlayan ÇEKÜL'ün (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i de rahmetle yâd etti.

Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle tamamladı: 'Bizler, Mimar Sinan'ın torunları olarak onun açtığı yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Şehirlerimizi imar ederken gönülleri de imar eden bu anlayışı yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nü kutluyor, geleceğin Mimar Sinan'ı olmak için emek veren tüm mimarlarımıza başarılar diliyorum.'