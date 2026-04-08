Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Binbir renk, tek milletiz' mesajı verdi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, 'Roman vatandaşlarımızın, can kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.
