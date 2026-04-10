Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugün yağışlı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları kuvvetli yağış, zirai don, rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olması bekleniyor.

Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış beklenirken yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edildi. Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörüldü.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına dikkat çekilirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ riski bulunduğu belirtildi.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, rüzgar, zirai don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve özellikle üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.