Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere özel projesi Kayseri Bilişim Akademisi’nde bilim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği sözlü mülakat ile 30 öğrenciyi bu özel projeye seçerken, gençler de hayallerine ilk adımı attı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme, siber güvenlik, veri bilimi, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler sunarak onları geleceğe hazırlayacak olan Bilişim Akademisi’nde yazılı sınav gerçekleştirilmişti. Yazılı sınavların ardından, Milli Mücadele Müzesi’nde bilim kurulu üyeleri tarafından sözlü mülakat yapıldı.

Mülakat, sabah 10.00 ile 15.30 arası gerçekleştirilirken, proje kapsamında, yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçen 30 öğrenciden oluşan bir Bilişim Akademisi oluşturulacak.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilişim Akademisi’nde belediyemizin vizyon projelerinden biri olan projede mülakat yapılıyor. Büyük bir heyecan ile gençlerimizi Bilişim Akademisi’nde yetiştireceğiz. Kayseri’mizi teknolojik anlamda daha üst seviyelere taşıyacağız” dedi.

Projede, Erciyes Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nden Bilgisayar Mühendisi Prof. Dr. Celal Öztürk, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Endüstri Mühendisi Doç. Dr. Feyza Gürbüz, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Çevre Mühendisi Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın, Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Elektrik-Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Türkmen ve Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Bilgisayar Mühendisi Dr. Murat Taşyürek ile Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Doç. Dr Rıfat Kurban bilim kurulunda yer alacak.

Büyükşehir’in Bilişim Akademisi, öğrencilere sadece bilişim alanındaki becerileri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda drama, sanat tarihi, sürdürülebilirlik ve çevre, uzay, astronomi gibi çok önemli dersler ve problem çözme, iletişim ve takım çalışması gibi önemli sosyal becerileri de geliştirmelerine imkân tanıyacak.