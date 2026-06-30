Kocaeli'de İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ile Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek doğum günlerini kutladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ile Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek doğum günü tebriğinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, Kuruçeşme Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Aysun Güler ile bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen buluşmalarda yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, muhtarlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.