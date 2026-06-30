Batman İl Sağlık Müdürlüğü personeli, hizmet kalitesini artırmak amacıyla TSE ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi'ne katıldı. Eğitim sonunda katılım belgeleri, Batman Valisi Ekrem Canalp tarafından takdim edildi.

BATMAN (İGFA) - Batman İl Sağlık Müdürlüğü personeli, vatandaş memnuniyetine yönelik hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen TSE ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimine katıldı.

Batman Valiliğinin destekleriyle gerçekleştirilen eğitim programında, vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi, geri bildirim süreçlerinin daha etkin yönetilmesi ve kurumsal hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine yönelik ISO 10002 standartları ele alındı.

Eğitim süresince katılımcılara, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi, şikâyet ve önerilerin etkin şekilde değerlendirilmesi ile kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Programın ardından düzenlenen törende katılım belgeleri, Batman Valisi Ekrem Canalp tarafından takdim edildi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaş odaklı, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunma anlayışı doğrultusunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik eğitim ve kalite çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.