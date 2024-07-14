Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilen Matematik Kampı Katılım Belgesi Dağıtım Töreni’ne katılarak, öğrencilere katılım belgelerini verdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Talas’taki gençlik merkezinde gerçekleşen KAYMEK Matematik Kampı Katılım Belgesi Dağıtım Töreni’ne, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Türk Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasının başında, Matematik Kampı’nda emeği geçen herkesi tebrik ederek, teşekkürlerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK 6’ncı üniversite diye hep söylüyoruz. Bu laf olsun diye söylenmiş bir cümle değil. İnşallah onun da ruhuna uygun olarak burayı canlandıran, burayı üniversite haline getiren ekibimizi kutluyorum” diye konuştu.

Gençleri ülkenin geleceği olarak niteleyen ve matematiğin her işin başı olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Özellikle siz sevgili gençlerimiz siz geleceğimizsiniz. Bu kazanımlarınız hem kişiliğinize hem şahsınıza hem ailenize hem şehrimize hem ülkemize hem insanlığımıza katkı sağlayacak. Burada ne olacak falan demeyelim. Şu sosyalleşmeniz bile yeter de artar. Matematik her işin başı ya. O açıdan adı Matematik Kampı olur ama matematik ile ilgili bir çalışma olur ama matematik korkusunu yenmek olur ama aslında siz kişiliğinizi geliştiriyor, sosyalleşiyor, birbirinizden etkileşim sağlayarak ön plana çıkmaya takdir edersiniz bir yarış var" dedi.

KAYMEK Matematik Köyü’nün ön aşaması niteliğinde düzenlenen KAYMEK Matematik Kampı’nın 3 haftalık hazırlık eğitimi KAYMEK Talas Gençlik Merkezi’nde düzenlendi. Matematik dersine yönelik ön yargıları yok edip öğrencileri motive ederek onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen KAYMEK Matematik Kampı’nda 12. sınıfa geçmiş olan 21 öğrenci eğitim görmüş, 4 öğrenci de bu öğrencilere mihmandarlık yapmıştır. Yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle matematik alanında soru çözme becerilerini geliştirip öğrencilerin sınav başarılarını artırarak sınav kapsamındaki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaran KAYMEK Matematik Kampı, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’un katkılarıyla KAYMEK Matematik Öğretmeni Murat Dağıstan tarafından yürütüldü. Sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlamanın yanında öğrencilerin analitik düşünme ve yordama becerilerini de geliştiren KAYMEK Matematik Kampı’nın 3 haftalık eğitim programı tamamlandı.