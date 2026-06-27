Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı'na atanan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ile yine İnegöl'deki görev sürelerini tamamlayarak başka şehirlere tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın için İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi. Yaklaşık 400 kişilik veda programında duygu dolu anlar yaşandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, İnegöl'deki görev sürelerini doldurarak başka şehirlere atanan Kaymakam Eren Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın için veda yemeği düzenledi. Tüm ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, kurum temsilcileri, STK ve Dernek Başkanları, Spor Kulüplerinin temsilcileri, muhtarlar ve iş dünyasının temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 400 kişilik veda programı, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

BİR VEDA VE VEFA PROGRAMI

Veda programında ev sahibi olarak kürsüye gelip günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl adına bir veda, aynı zamanda bir vefa buluşması için bir arada olduklarını vurguladı. Başkan Taban, 'Sayın devlet yöneticilerimize şehrimizde bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben görev sürem içerisinde 3 Kaymakamımızla çalıştım; Ali Akça, Şükrü Görücü ve Eren Arslan: Hepsinden öğrendiğim güzellikler, faydalar var. Hepsinden istifade ettik. Eren Arslan Kaymakamımızdan da gerek devlet adamlığıyla gerek adaletli tutumuyla gerek çalışkanlığıyla, konulara uzlaştırıcı bakışıyla ve her yönüyle kendisinden İnegöl adına istifade ettik. Hakeza Başsavcımız olsun, Ağır Ceza Başkanımız olsun onlar da İnegöl'ümüz adına çalıştılar, gayret ettiler. Özellikle adaletin temsili çok kıymetlidir, yargı mensupları bu noktada çok önemlidir. Çok seviyeli bir şekilde İnegöl'ümüzde hizmet ettiler. Bu noktada kendilerine çok teşekkür ediyorum' dedi.

TEMENNİMİZ, ÇOK DAHA GÜZEL YERLERE GELMELERİ

'İnegöl'ü hep birlikte yönetiyoruz, büyütüyoruz' sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: 'Bu büyümenin içerisinde bazen sorunlar, dertler, sıkıntılar var. Çoğu zaman da güzellikler ve mutluluklar var. Bu güzelliklerin yeşermesinde burada bulunan tüm topluluğun emeği ve katkısı var. Siyasi partilerimizin, derneklerimizin, kurumlarımızın yöneticilerinin, muhtarlarımızın, meclis üyelerimizin: Nihayet itibariyle buradaki herkes İnegöl'ün yönetilmesinde, başarısında pay sahibidir. Kaymakamımız, Başsavcımız ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımıza yeni görevlerinde yürekten başarılar diliyorum. Gönlümüzden geçen, inşallah görev sürelerinde çok daha güzel yerlere gelmeleri. Bu ülkeye her zaman iyi devlet adamları, iyi yöneticiler lazım. Onlar da inşallah bu yolda ilerlemeye devam edecekler.'

İLÇEMİZE FAYDA SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK

Başkan Taban'ın ardından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın kürsüye gelerek duygularını paylaştı. Aydın, 'Bizler 2022 yılında Başsavcımla birlikte İnegöl'ümüze hizmet etmeye geldik. Elimizden geldiği kadarıyla adli çalışmalarda ilçemize fayda sağlamaya çalıştık. Bu süre zarfında Sayın Kaymakamımız bir arkadaş, bir ağabey gibi bize yaklaşarak çok yardımcı oldu. Belediye Başkanımıza da aynı şekilde objektif ve adil yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüzün güzel insanlarına da bugün burada bizlerle bir arada oldukları için teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

MESLEK HAYATIMIN EN UZUN SÜRESİNİ İNEGÖL'DE GEÇİRDİM

Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ise bu kadar geniş katılımlı bir organizasyonla veda etme fırsatını sunduğu için Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür etti. Heyecan ve umutlarla geldikleri İnegöl'den, ayrılma vaktinin gelmesinin hüznünü yaşadığını kaydeden Ecir, 'İnegöl'de 4 yıl gibi uzun bir süre geçirdik. Meslek hayatımda geçirdiğim en uzun süre İnegöl'e nasip oldu. Güzel günlerimiz oldu, mesleğimiz gereği zor günlerimiz oldu ancak bu zor günlerde bizlere destek verenlerle bugün bir aradayız. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza minnettarım. Hem meslek hayatımda hem şahsi hayatımda çok özel bir yeri var İnegöl'ün. Vatana, millete hizmet etmek, İnegöl'e hizmet etmek bizim için çok büyük gururdu. İnegöl'ü özleyeceğiz' dedi.

KAYMAKAM ARSLAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Kürsüye son olarak Kaymakam Eren Arslan çıktı. Duygusal bir konuşmayla İnegöl'e veda eden Arslan, şu ifadeleri kullandı: 'Bugün karşınızda bir devlet görevlisi olmanın ötesinde, kalbinin yarısını bu topraklarda, bu güzel şehirde bırakarak gitmeye hazırlanan bir dostunuz, kardeşiniz olarak karşınızdayım. Çok sevdiğim ve tutkuyla bağlı olduğum mesleğimin en zor tarafı, şu an içerisinde bulunduğum an. Ayrılık zamanı: Görev yaptığımız yer bizim için sadece bir görev yeri değil, bir yuva olur. İşte İnegöl benim ve ailem için haritada sadece bir ilçe değil ömrümüzün en müstesna yıllarını geçirdiğimiz yuvamız oldu. Ecdadımız Turgut Alp'in emaneti bu güzel şehre ilk geldiğimde sadece mobilyanın, köftenin, sanayinin merkezine geldiğimi sanıyordum. Anadolu'nun, Kafkasların, Balkanların o muhteşem harmanıyla adeta koca bir dünya barışını ve kardeşliğin merkezine gelmişim.'

İNEGÖL'E HİZMET ETMEK BİR GÖREV DEĞİL, LÜTUF

'İnegöl'ün çalışkan, üretken, dik duruşlu ama bir o kadar da misafirperver insanını tanıdıkça, bu şehre hizmet etmenin bir görev değil bir lütuf olduğunu anladım. Görev yaptığım 5 buçuk yıllık süre zarfında tüm mesai arkadaşlarım ve paydaşlarımızla şehrimize onlarca eser kazandırdık. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz gayretle çalıştık. Şehrimizin başta eğitim, sağlık, turizm, altyapı, çevre ve güvenlik olmak üzere her alanda daha iyi noktaya gelmesi için önemli çalışmalar yürüttük, önemli mesafeler katettik.'

ARTIK BEN DE FAHRİ BİR İNEGÖLLÜYÜM

'Görev sürem boyunca kapımı da gönlümü de bu şehrin her bir ferdine açık tutmaya gayret ettim. Ayak basmadığım mahalle, derdiyle dertlenmediğim kimse olmadı. Bu benim işim değil diyerek, önüme gelen hiçbir meseleyi ötelemedim. Çözmeye, çözüm üretmeye çalıştım. Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin duasında yer almaya çalıştım. Mezit'in yeşiline de vuruldum, Oylat'ın şifasına da. Sanayideki emekçimizin alın terine de ortak oldum, köy kahvesinde büyüklerimizin çay sohbetine de. Devletimizin şefkatli, kucaklayan, adil ve samimi yüzünü hissettirmek için gece gündüz demeden çalıştım. Eğer bir nebze olsun bunu başarabildiysem, bir yetimin yüzünü güldürebildiysem, bir derde derman olabildiysem ne mutlu bana. Bizler devletimizin memuruyuz. Bugün bu güzel İnegöl'ümüzde, yarın başka bir vatan toprağında göreve amadeyiz. Ama İnegöl'ün bendeki ve ailemdeki yeri her zaman bambaşka olacak. Buradan ayrılırken cebimde makamlar, rütbeler değil, sizlerin o sıcacık dualarını, samimi selamlarını ve güzel dostluklarını götürüyorum. İnegöl'ün suyunu içen, ekmeğini yiyen biri olarak artık ben de fahri bir İnegöllüyüm. Gittiğim her yerde de bu şehrin bir elçisi olacağım. Bedenen ayrılıyoruz belki ama gönül bağımız hep baki kalacak. Gittiğim her yerde kapım da gönlüm de siz kıymetli İnegöllü hemşerilerime sonuna kadar açık olacak.'

Konuşmaların ardından Kaymakam Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ecir ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aydın'a hediye takdimleri gerçekleştirildi.