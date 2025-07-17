Bursa Osmangazi Belediyesi’nin öncü projelerinden Sukaypark, bu kez Kaykay Milli Takımı’nın yurt içi gelişim kampına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin olimpik standartlardaki ilk skateparkında milli sporcular, Mattia Ahmet Minguzzi Ulusal Sıralama 2. Etap Yarışması’na hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’ye kazandırdığı örnek tesis Sukaypark, bu kez ‘Kaykay Milli Takım Yurt İçi Gelişim Kampı’na ev sahipliği yapıyor. 17’si erkek, 6’sı kadın sporcu ve 6 antrenörden oluşan 29 kişilik milli takım kafilesi, kamp süresince antrenmanlarını Sukaypark Skatepark’ta sürdürüyor.

Türkiye’nin olimpik standartlardaki ilk ve tek skateparkına sahip olan Sukaypark Spor Tesisleri’nde gerçekleşen kampta sporcular, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kaykay Federasyonu’nun düzenlediği Mattia Ahmet Minguzzi Ulusal Sıralama 2. Etap Yarışması öncesi yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor.

Kaykay Milli Takım Antrenörü Semii Murat Yiğit, 16-25 yaş arası gençlerin yer aldığı kampta, teknik antrenmanların yanı sıra kinezyolojik ölçümler ve fizyolojik testler de uygulandığını belirtti. Yiğit, “Olimpik hedefleri olan genç sporcularımız burada yıl içinde birkaç kez bu testlerden geçiyor. Hem biz onların gelişimini takip ediyoruz hem de onlar kendi performanslarını analiz etme şansı buluyor” dedi.

“SKATEPARK, TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Yiğit, Osmangazi Belediyesi’ne sundukları destek için teşekkür ederek, “Antrenman yaptığımız park, Türkiye’nin olimpik standartlardaki ilk ve tek skateparkı. Milli takım olarak bu parkı aktif biçimde kullanıyoruz. Sporcuların gelişimi için büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Gelişim kampının 12-18 Temmuz tarihleri arasında sürdüğünü belirten Semii Murat Yiğit, kamp sonrasında elemeler sonucunda başarılı olan sporcuların yurt dışında yapılacak yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme şansı yakalayacaklarını vurguladı.

“PAZAR GÜNÜ FİNAL HEYECANI YAŞANACAK”

Yarışma takvimi hakkında da bilgi veren Yiğit, “Cuma günü sporcularımız kayıt işlemlerini tamamlayacak ve antrenmanlara başlayacak. Ardından elemeler yapılacak. 20 Temmuz Pazar günü ise final ve ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. 100’ün üzerinde sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bu yarışma, katılım açısından en yoğun organizasyonlarımızdan biri olacak” dedi.