Çankırı'nın önemli miraslarından kaya tuzunun farklı alanlarda yatırıma dönüştürülmesi için yol haritası belirleyen Çankırı Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında 'Çankırı Kaya Tuzu Ürünü İçin Yol Haritası Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti' projesinin protokolü imzalandı.

ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediyesi, 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında yer alan proje için KUZKA'dan 500 bin TL'lik destek alacak.

Proje kapsamında, Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünü olan kaya tuzunun mevcut üretim, işleme, pazarlama ve ihracat kapasitesi analiz edilecek. Katma değerli ürün geliştirme fırsatları araştırılarak sektörel değerlendirmeler ve SWOT analizleri yapılacak. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin etkin kullanımına yönelik pazarlama ve markalaşma stratejileri oluşturulurken yatırım öncelikleri belirlenerek yeni proje önerileri de geliştirilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'nın kaya tuzu alanındaki potansiyelini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Sağladığı destekten dolayı KUZKA'ya teşekkür eden Başkan Esen, Kaya Tuzunun Başkenti olarak anılan Çankırı'da bugüne kadar kaya tuzu ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek bu değeri sadece ham madde olarak değerlendirmek istemediklerini ifade etti. Esen, tuzun binlerce farklı sektörde kullanım alanı bulunduğunu ve kendilerinin de üzerine değer katarak yeni ve farklı ürünler geliştirmek için KUZKA'dan destek talebinde bulunduklarını söyledi.

Kaya tuzuna yönelik birçok proje fikrinin bulunduğunu ifade eden Esen, 'Genel Sekreterimiz ve KUZKA ekibinin destekleri ile kaya tuzunun başkentinde neler yapılabileceğini daha detaylı şekilde ortaya koyacağız. Çankırı kaya tuzunun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek bir yol haritası hazırlayacağız. Tuzdan hangi ürünleri geliştirebiliriz, hangi alanlarda katma değer oluşturabiliriz, bunların çalışmalarını yapacağız. İnşallah Çankırı Belediyesi olarak ortaya çıkacak ürünleri ilerleyen süreçte Çankırı'mıza, ülkemize ve dünyaya sunacağız.' diye konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ise Çankırı kaya tuzundan elde edilecek katma değerin artırılmasına yönelik bir yükseltme planı hazırlayacaklarını söyledi. Eraslan 'Bu kapsamda bir danışmanlık sağlamayı düşünüyoruz. Süreç başladı. Bunun için başvuru sahibi Çankırı Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Zaten Başkanımızın kaya tuzuna yönelik süreç planlaması mevcut. Bunu daha da hızlandıracağız. Profesyonel bir çerçevede ele almaya planlıyoruz. Başvuruları ve süreçteki göstermiş olduğu yakın ilgi için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

Hazırlanacak danışmanlık çalışmasının sonunda ortaya konulacak yol haritasının, Çankırı Kaya Tuzu'nun ekonomik değerini artırması, yeni yatırım alanları oluşturması ve ürünün ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü yükseltmesi hedefleniyor.