Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen Çocuklar Güvende ekiplerinin, 9 bin 842 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde oluşturulan 'Çocuklar Güvende' ekipleri ile farklı risk gruplarındaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü, ayrıca ihtiyaç duyulan çocukların bulundukları yerde izlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda ekiplerin alan taramaları, çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ve eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler ile ailelere rehberlik faaliyetleri yürüttüğünü kaydeden Göktaş, ekiplerin tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları yaptığını vurguladı.

Göktaş, farklı risk gruplarından 344 bin 511 çocuğa ulaşıldığını ve çok sayıda aile ziyareti gerçekleştirildiğini bildirdi.

ÇOCUKLAR AİLE VE OKUL ORTAMINDA İZLENİYOR

Çocuklar Güvende ekiplerinin en önemli ayağını okullarda yürütülen çalışmaların oluşturduğuna işaret eden Göktaş, 'İllerde en az iki sosyal çalışma görevlisinin bulunduğu Çocuklar Güvende Ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarla eşleştiriliyor. Okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmeler yapan mobil ekipler, devamsızlığı olan ve desteğe ihtiyaç duyan çocukların gereksinimlerini belirlemek için çocuklar ve aileleriyle de görüşüyor.' ifadelerini kullandı.

Ailelerle yapılan görüşmelerin ardından çocuk ve ailenin ihtiyaçlarının tespit edildiğini aktaran Göktaş, tedbirlerle desteklenen çocukların aile ve okul ortamında izlenmeye devam edildiğini belirtti.

2019 yılında başlayan çalışma ile bugüne kadar ekipler, okul ve aile ziyaretlerinde 68 bin 854 çocukla görüşme yapıldığının altını çizen Göktaş, 'Çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen Çocuklar Güvende ekipleri, 9 bin 842 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi. Buna ek olarak 8 bin 619 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamına alındı.' açıklamasını yaptı.