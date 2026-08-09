ABB BELMEK kursiyerleri tarafından binbir emekle hazırlanan 'Emekten Sanata BELMEK Sergileri'nin açılış programı gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meslek Edindirme Kursları'nın (BELMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen bir ay boyunca 4 ayrı sergi halinde düzenlenecek etkinliğin ilk ayağında BELMEK kursiyerleri tarafından yıl boyunca binbir emekle hazırlanan resim, ebru, tezhip, seramik branşından 300'e yakın eser görücüye çıktı.

HER BRANŞI KAPSAYAN DOLU DOLU BİR SERGİ

Bir ay boyunca her hafta seramikten ebruya, iğne oyasından ahşap boyamaya, giyimden sepet örgüye kadar farklı branşlardaki eserlerin sergileneceği 'Emekten Sanata BELMEK Sergileri' açılış gününde yoğun ilgi gördü. BELMEK kursiyerlerinin emeklerini görünür kılmak amacıyla ilk kez uygulanan sergileme tekniği ile hazırlanan sergi, farklı branşlardan oluşan 4 farklı şekilde yenilenerek ve 2 binden fazla eseri başkentlilerle buluşturacak.